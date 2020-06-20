وزير التعليم يوجه بإعداد هيكلية وقانون هيأة البحث العلمي

2020/06/20 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، بإعداد هيكلية وقانون هيأة البحث العلمي وتشكيلاتها التي سترتبط بوزارته.

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب عقد اجتماعا عبر دائرة إلكترونية مغلقة مع أعضاء هيأة الرأي في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة، وناقش المجتمعون استكمال إجراءات دمج التشكيلات الإدارية والعلمية وتوفير المستلزمات المادية والبشرية لهيأة الطاقة الذرية ومشروع هيأة الرقابة الوطنية".

واضاف البيان، إن "الوزير وجه بإعداد هيكلية وقانون هيأة البحث العلمي وتشكيلاتها التي سترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعمل على توزيع الموارد البشرية للهيئات الثلاث والإفادة من الخبرات المتراكمة في تأسيس مكتب استشاري متعدد الخدمات".

وحث وزير التعليم بحسب البيان، "على تفعيل الاجتماعات عبر الدوائر الإلكترونية وتعزيز إجراءات السلامة الوقائية وترشيد الاستهلاك".

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