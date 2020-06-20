نائب يدعو رئيس الوزراء ووزير التربية لإتخاذ قرار عاجل بشأن كارثة قد تصيب أكثر من نصف مليون طالب

2020/06/20 | 22:42 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

دعا عضو لجنة التربية النيابية، علي الدلفي، اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير التربية الى انقاذ حياة اكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

وقال الدلفي في وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، إن "على رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية اتخاذ قرار سريع وعاجل بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط".

واوضح أن "هناك أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة الثالث متوسط مهددين بكارثة إنسانية اذا اصرت وزارة التربية على قرار إجراء الامتحانات الوزارية لهم وذلك بسبب الانتشار السريع والكبير لجائحة كورونا في العراق وازدياد نسبة الوفيات".

وطالب الدلفي، "رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط اسوة بالقرار الذي اتخذ لتلاميذ السادس الابتدائي وذلك لعدم وجود متطلبات الوقاية الصحية في أغلب مدارس العراق".

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بغداد اليوم ـ بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، بإعداد هيكلية وقانون هيأة البحث العلمي وتشكيلاتها التي سترتبط بوزارته.

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير ال

بغداد اليوم- واسط

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وقال الشمري في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ا

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أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى عبد الصمد السامرائي، السبت 20-6-2020 أن اجتماع اللجنة المالية النيابية مع وزير المالية عبدالامير علاوي ناقش الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بكل تعقيداتها وفي مقدمة ذلك ق

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