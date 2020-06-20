التربية النيابية تطالب رئيس الوزراء ووزير التربية بانقاذ حياة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة

2020/06/20 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد دعا النائب علي غركان الدلفي عضو لجنة التربية النيابية رئيس مجلس الوزراء و وزير التربية باتخاذ قرار سريع وعاجل بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط وبين الدلفي خلال وثيقة صادرة من مكتبه اليوم السبت ان هناك أكثر من نصف مليون طالب وطالبة من طلبة الثالث متوسط مهددين بكارثة إنسانية اذا اصرت وزارة التربية بقرارها بإجراء الامتحانات الوزارية لهم وذلك بسبب الانتشار السريع والكبير لجائحة كورونا في العراق وازدياد نسبة الوفيات ٠وطالب الدلفي رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية بإلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث متوسط اسوة بالقرار الذي اتخذ لتلاميذ السادس الابتدائي وذلك لعدم وجود متطلبات الوقاية الصحية في أغلب مدارس العراق٠

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