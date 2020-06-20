رئيس مرصد: العيساوي دخل العراق بظل التحول الامريكي والكاظمي انتقم من خلف

2020/06/20 | 22:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المرصد الوطني للإعلام خالد السراي، ان رافع العيساوي دخل الى العراق بظل التحول الامريكي الحالي.و ذكر السراي في حديث لقناة “العهد” اليوم السبت، “هناك سياسيين دخلوا العملية السياسية لهدر الدم العراقي، كما ان هناك ادلة تدين العيساوي وبصوت اهالي محافظاته، “مستغربا” من دخول العيساوي للمطار وهو مطلوب “.و اضاف ان “القضاء […]

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