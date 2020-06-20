الموسوي يدعو الحكومة لاعتماد منهجية استراتيجية واضحة لمواجهة كورونا

2020/06/20 | 22:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد الحسين الموسوي الحكومة لاعتماد منهجية استراتيجية واضحة ومنتجة لمواجهة الوباء وتجسير عملية الانتقال الى واقع صحي جديد يوازي ما يستحقه ابناء العراق.

وطرح الموسوي ملاحظات عدة بشأن ما أثير حول فاعلية العلاج الروسي لمواجهة الفايروس وامكانية تصنيعه من مؤسسة صحية في إقليم كردستان ضمن التكامل في اداء الادوار ودعم المجهود الصحي، أكد فيها على ضرورة تصنيع الدواء في مؤسسة حكومية رصينة ذات تاريخ عريق وبإمكانيات دولة كَمعمل ادوية سامراء وليس في مؤسسة صحية ربحية، مشيرا الى أن انتاج الدواء لا يحتاج الى الحصول على امتياز من روسيا او غيرها كونه لا يمثل براءة اختراع بل هو موجود ومنذ مدة وتم استخدامه في عدة دول اسيوية لمواجهة الانفلونزا الوبائية.

وشدد الموسوي على ضرورة فك ارتباط معمل ادوية سامراء من وزارة الصناعة وربطه بمكتب رئيس الوزراء مباشرة لضمان اتخاذ اجراءات فعلية وجادة وشجاعة لإعادة مكانته وزخمه الانتاجي بعيداً عن الارادات السياسية الخاصة وغير المنتجة.

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