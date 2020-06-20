2020/06/20 | 22:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثالث محافظة عراقية تعلن حظراً شاملاً للتجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 22:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثالث محافظة عراقية تعلن حظراً شاملاً للتجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثالث محافظة عراقية تعلن حظراً شاملاً للتجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).