مصدر: عبد الزهرة سيعود للزوراء وغدا الاعلان الرسمي

2020/06/20 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادافاد مصدر مطلع، اليوم السبت، ان اللاعب علاء عبد الزهرة سيعود لفريقه السابق نادي الزوراء قادما من نادي الشرطة.وقال المصدر ان "اللاعب علاء عبد الزهرة سيعود لفريقه السابق نادي الزوراء قادما من الشرطة، وغدا الاعلان الرسمي".

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