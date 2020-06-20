الحلبوسي: نسعى جاهدين لاعادة النازحين إلى ديارهم

2020/06/20 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، اننا نسعى جاهدين لاعادة النازحين إلى ديارهم.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها "كلكامش برس"، ان "حسم ملف النازحين وإنهاء مأساتهم هو المؤشر الحقيقي لنهوض الدولة العراقية".واضاف "نسعى جاهدين إلى معالجة مسببات النزوح وتهيئة البيئة الملائمة التي تُمكِّن النازحين من العودة إلى ديارهم، مما يتطلب من الحكومة تحمُّل كامل مسؤولياتها لإنجاح تلك المساعي".

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