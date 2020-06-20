2020/06/20 | 22:56 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تدرس منح إعفاءات لشركات الطيران من رسوم عبور أجوائها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 22:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تدرس منح إعفاءات لشركات الطيران من رسوم عبور أجوائها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تدرس منح إعفاءات لشركات الطيران من رسوم عبور أجوائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).