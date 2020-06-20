2020/06/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصائية جديدة تكشف عن إرتفاع حالات العدوى بين الطواقم الطبية‮ ‬ الصحة والسلامة تعلن استمرار الحظر من السادسة مساءً لغاية الخامسة صباحاً وسط تسجيل أعداد ألفية بكورونا بغداد‮ ‬،‮ ‬قصي‮ ‬منذر سجلت وزارة الصحة والبيئة امس السبت 1870 اصابة جديدة بفايروس كورونا توزعت على بغداد والمحافظات حيث سجلت في بغداد […]

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