2020/06/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف:ضبط مركبة تحمل جثمان متوفى بكورونا النجف – سعدون الجابري ضبطت المديرية العامة لشرطة النجف أمس السبت، مركبة تحمل جثمان متوفى بفايروس كورونا، قادمة من محافظة أخرى عبر الطرق النيسمية ، من أجل دفن الجثمان بدون موافقات رسمية .واوضح بيان ان (مفارز شرطة العباسية تمكنت من ملاحقة مركبة كانت تحمل جثمان متوفى […]

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