2020/06/20 | 23:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النجف:ضبط مركبة تحمل جثمان متوفى بكورونا النجف – سعدون الجابري ضبطت المديرية العامة لشرطة النجف أمس السبت، مركبة تحمل جثمان متوفى بفايروس كورونا، قادمة من محافظة أخرى عبر الطرق النيسمية ، من أجل دفن الجثمان بدون موافقات رسمية .
واوضح بيان ان (مفارز شرطة العباسية تمكنت من ملاحقة مركبة كانت تحمل جثمان متوفى […]
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واوضح بيان ان (مفارز شرطة العباسية تمكنت من ملاحقة مركبة كانت تحمل جثمان متوفى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف:ضبط مركبة تحمل جثمان متوفى بكورونا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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