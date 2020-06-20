2020/06/20 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعدي يبحث مع نائب رئيس البرلمان تعديل قانون المحاماة إغتيال محام أمام منزله في الطارمية والنزاعات العشائرية تمتد إلى ميسان بغداد – الزمان بحث نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي ، الإسراع في تشريع تعديل قانون المحاماة العراقي ، بما يؤمن توفير حصانة المحامي ورفعة مهنة المحاماة .وقال بيان تلقته […]

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