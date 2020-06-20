2020/06/20 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، ضرورة دعم وزارة الهجرة والمهجرين وتوفير الامكانيات اللازمة لإعادة النازحين إلى مناطقهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد ضرورة دعم وزارة الهجرة والمهجرين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد ضرورة دعم وزارة الهجرة والمهجرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).