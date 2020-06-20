رئيس البرلمان: نسعى جاهدين لإعادة النازحين إلى ديارهم

2020/06/20 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، سعي البرلمان لمعالجة مسببات النزوح وإعادة النازحين إلى ديارهم.

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