خلية ازمة الديوانية تقرر فرض حظر شامل للتجوال لمدة اسبوع

2020/06/20 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، بإعداد هيكلية وقانون هيأة البحث العلمي وتشكيلاتها التي سترتبط بوزارته.

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير ال

بغداد اليوم ـ بغداد

دعا عضو لجنة التربية النيابية، علي الدلفي، اليوم السبت، رئيس الوزراء ووزير التربية الى انقاذ حياة اكثر من نصف مليون طالب وطالبة.

وقال الدلفي في وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، إن "على رئيس مجلس الوزراء ووزير ال

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