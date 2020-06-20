عندما يصمت الطيف الحقوقي المغربي - أحمد بيان

2020/06/20 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان فضيحة وزير حقوق الانسانعندما يصمت الطيف الحقوقي وخاصة بعض الاسماء التي لا تفوتها صغيرة ولا كبيرة، فهناك "إن".



عودتنا بعض الاسماء على ربح رهان "السبق" دائما بخصوص بعض الاحداث المهمة وغير المهمة (المهم ان تكون تحت الأضواء).



وتكون سباقة قبل الاطارات التي تنتمي اليها الى توزيع التصريحات يمينا وشمالا وتاسيس اللجن وتجييش الاتباع داخل المغرب وخارجه واثارة العواطف.فضيحة وزير حقوق الانسان حدث م ......





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