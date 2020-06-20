أربعة أطفال سوريين ضحيّة حريق في مخيّم جنوب العاصمة الأردنيّة

2020/06/20 | 23:16 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى أربعة أطفال من اللاجئين السوريّين في #الأردن إثر حريق اندلع في أحد المخيّمات جنوب العاصمة عمّان اليوم السبت.ونقلت وسائل إعلام أردنيّة عن المتحدث باسم مديريّة الأمن العام في الأردن “عامر السرطاوي” قوله: إن…

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