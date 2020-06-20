توزيع فاكهة ” بالشفلات ” على مصابي كورونا في الناصرية

2020/06/20 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..بادر مشروع مجانا في ذي قار ، اليوم السبت ، الى توزيع فاكهة مختلفة الانواع ” بالشفلات ” على المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية .وقال عضو المشروع عباس عاشور ان ” احد المصابين بفيروس كورونا في مستشفى الامام الحسين التعليمي في الناصرية ، اتصل بمشروع مجانا في […]

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