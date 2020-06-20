شاهد بالصور: مطار بغداد يستغل “أشهر الإغلاق” بالصيانة ليظهر بحلّة جديدة

2020/06/20 | 23:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استغلت الكوادر العاملة في مطار بغداد، الإغلاق الاجباري بفعل جائحة فيروس كورونا، بإعادة صيانة بعض المرافق وتنظيف الادغال وغيرها من العمليات التي استغلت اوقات الفراغ فضلا عن تخفيف الضغط وتوفير الوقت الكافي للقيام باعمال ثانوية وسط غياب المسافرين.ونقلت مصادر من المطار أنه “في ضل وباء كورونا واغلاق المطار تم تأهيل صالات […]

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