2020/06/20 | 23:20 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي ووزيرة الهجرة والمهجرين يبحثان ضرورة انهاء ملف النزوح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 23:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ووزيرة الهجرة والمهجرين يبحثان ضرورة انهاء ملف النزوح) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ووزيرة الهجرة والمهجرين يبحثان ضرورة انهاء ملف النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).