محافظة عراقية أخرى تعلن حظر التجوال الشامل

2020/06/20 | 23:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الإدارة المحلية في محافظة كربلاء، السبت، فرض حظر التجوال الشامل لمدة أسبوع لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تقرر فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة ابتداء من يوم الاثنين القادم ولمدة أسبوع.

وكربلاء رابع محافظة عراقية تتخذ هذا الإجراء اليوم بعد محافظات الديوانية ذي قار وبابل.

ويسجل العراق إصابات ووفيات متزايدة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من إنهيار النظام الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية السبت تسجيل ٨٨ وفاة و١٨٧٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وتعد هذه الأرقام الأعلى على الإطلاق منذ ظهور الجائحة، إذا كانت أعلى حصيلة إصابات قد سجلت أمس الجمعة بـ1635 حالة، فيما كان أعلى معدل للوفيات بـ83 يوم الخميس الماضي.

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