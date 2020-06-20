البلداوي: امريكا تقود انقلابا بالعراق لإعادة رؤوس الطائفية

2020/06/20 | 23:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، السبت، ان امريكا تقود انقلابا ناعما في العراق لاعادة رؤوس الطائفية.و قال البلداوي في حديث لقناة “ألعهد” ان “المحور الصهيوامريكي يحاول تقزيم الانتصار الشيعي على الارهاب، و الشيخ الخزعلي تصدى للمشروع الصهيوامريكي بشجاعة متميزة”.و اضاف ان “امريكا تقود انقلابا ناعما في العراق، و المشروع الامريكي […]

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