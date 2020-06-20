محترف إيفواري على اعتاب الانضمام للأنيق

2020/06/20 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اقترب نادي الطلبة من ضم محترف ايفواري لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.وقال مصدر في إدارة النادي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “محترف نفط الوسط الأيفواري كوري ديديير في طريقه للانضمام لصفوف الطلبة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل”.وأضاف أن “الطلبة اكمل جميع الشروط من اجل ضم اللاعب، حيث تم الاتفاق على […]

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