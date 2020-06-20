تعرف على مواصفات احدث اجهزة سامسونغ

2020/06/20 | 23:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة سجلت شركة سامسونغ براءة اختراع جديدة لتطوير هاتف لم تطرح مثيلا له من قبل، يتميز بقدرات تصوير فريدة.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سامسونغ كانت قد تقدمت في ديسمبر الفائت إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO بطلب لتسجيل براءة اختراع لهاتف من نوع جديد وانتشرت مؤخرا بعض البنود من الوثيقة التي تبين تفاصيل من […]

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