بارزاني يتلقى عشرات آلاف الاسئلة ويتعهد بالإجابة على معظمها

2020/06/20 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، تلقيه عشرات آلاف الاسئلة عبر الهاشتاغ الذي اطلقه للتواصل مع المواطنين للاجابة على اسئلتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متعهدا بالاجابة على معظمها بعد تصنيفها.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وتابعته وكالة شفق نيوز، منشورا وجه خلاله رسالة اكد فيها انه تلقى عشرات الاف الاسئلة من خارج وداخل اقليم كوردستان، لافتا الى ان هذا مؤشر على ان المواطنين تواقون للتعرف على خطط الحكومة.

واضاف بارزاني انه سيقوم بتصيف جميع الاسئلة للاجابة على النسبة الاكبر منها.

وعبر بارزاني عن شكره لجميع الذين وجهوا له الاسئلة، لافتا الى انه يتمنى الاجابة عليها واحدا واحدا غير أن عدد الرسائل كبير جدا.

واشار بارزاني الى ان معظم المواطنين يسألون عن عدد من المسائل والموضوعات المحددة، لافتا الى انه بعد القيام بتصنيفها جميعا سيحاول تنظيم الاجوبة بشكل يتمكن من الاجابة على معظمها.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد اطلق الاسبوع الماضي هاشتاغا بامكان اي شخص طرح اي سؤال من خلاله، متعهدا بالاجابة عليها.

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