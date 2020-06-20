2020/06/20 | 23:40 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تفرض حظر تجوال شامل بالمحافظة غداً ولمدة اسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تفرض حظر تجوال شامل بالمحافظة غداً ولمدة اسبوع) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تفرض حظر تجوال شامل بالمحافظة غداً ولمدة اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).