الصحة العالمية تكرم الخلية العلمية لجامعة البصرة

2020/06/20 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت منظمة الصحة العالمية في العراق، اليوم السبت، الخلية العلمية لجامعة البصرة تثمينا لجهودها في مواجهة جائحة كورونا.

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