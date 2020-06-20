حظر شامل للتجوال في كربلاء لمدة أسبوع

2020/06/20 | 23:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت خلية الازمة في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم السبت، فرض الحظر الشامل للتجوال في المحافظة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل ولمدة أسبوع .

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