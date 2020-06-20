واسط تعطل الدوام الرسمي وتفرض حظراً مناطقياً

2020/06/20 | 23:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الإدارة المحلية في محافظة واسط جنوبي العراق، يوم السبت، تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة وفرض حظر التنقل بين المناطق للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت خلية الازمة الخاصة بمكافحة كورونا في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على زيادة حالات الاصابة والوفاة ووفق التقارير الطبية التي تؤشر ان الايام القادمة ستكون فيها حالات متزايده من الاصابات والوفيات اذا ماتم اتخاذ اجراءات شديدة في منع التجمعات كذلك ضرورة تعاون المواطنين في ذلك ومن اجل حماية ابناء المحافظة قررت خلية الازمة:-

1-فرض حظر التجوال المناطقي وعدم التنقل بين المناطق والاقضية والنواحي في جميع انحاء المحافظة ومنع الدخول والتنقل بين السيطرات الخارجية والداخلية والى اشعار اخر .

2-تعطيل تام لجميع دوائر الدولة فقط (دوائر الصحة والبلديات والماء والكهرباء والنفط والتجارة والمصارف والاعلاميين والصحفيين فضلاً عن الاجهزة الامنيه)ويتم استثناء تلك الدوائر من اجراءات الحظر وعدم استقبال المراجعين في الدوائر تلك فقط تقديم الخدمات الميدانية للمواطنين /صيانه /تجهيز /خدمات بلدية .

3-يتم استثناء اصحاب محال المواد الغذائية ومحال الفواكه والخضر واللحوم من اجراءات الحظر ويسمح لهم بنقل بضائعهم كما يتم السماح لجميع الباعة المتجولين من التنقل في الاحياء بشرط ان يلتزم اصحاب بلبس الكمامات والقفازات واي صاحب محل لم يلتزم او يكون في تجمع كبير للمتسوقين سيعرض نفسه للمساءلة القانونية

4-يتم تشكيل قوة خاصة من قيادة شرطة واسط والاجهزة المختصه توزع في جميع الوحدات الادارية مهمة القوة توقيف كل من لايلتزم بأجراءات الحظر وخاصةً اصحاب المقاهي والمطاعم والكوفي شوبات والنوادي الرياضية وعرض المخالفين للسادة القضاة وعدم اعتماد التعهد من قبل المخالفين

5-يسمح للصيدليات في العمل في كل الاوقات كذلك يسمح للعيادات والمراكز الصحية في العمل من الساعة (3) ظهراً الى الساعة (7) ليلاً .

6-تقوم قيادة شرطة واسط بتفعيل كافة الاجهزه الامنية العاملة في واسط وتحديد مهام ومسؤوليات لهم على ان يتم الانتقال من قطع الشوارع العامة الى توزيع المحافظة الى قواطع حسب كل مدينه يكون فيها عدة قواطع وتسلم وتحدد القوة والضباط والمكلفين فيها ويتم متابعة الاجراءات حسب كل قاطع

7-تقوم دائرة مرور واسط بزيادة أعداد السيطرات وكل عجلة تخالف اجراءات الحظر يتم اتخاذ الغرامات الفورية .

8-ايماناً منا بدور المختار المهم في مساعدة خلية الازمه تشكل لجان مناطقية برئاسة المختار مهمتها مساعدة الاجهزة الامنية يمنع اي تجمعات او اقامة اي مناسبات اجتماعية واي منطقة تحدث فيها تجمعات ولم يتم اخبار الاجهزة الامنية من قبل مختار المنطقة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

9-على المواطنين الاعزاء والاحبة متظاهري واسط ان يساهموا بمساعدة الاجهزة الامنية بتطبيق الحظر والتحرك على بعض الفئات التي تتظاهر وترفض الحظر الصحي لحين عبور الازمة بأقل الخسائر.

10- استقبال المساعدات الطبية من الوفد الطبي الايراني ويتم توزيعها على المستشفيات.

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