الولايات المتحدة تعلق اختبار عقار على مرضى “كوفيد-19” روج له ترامب

2020/06/20 | 23:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة يوم السبت، إنها أوقفت تجربة سريرية لتقييم سلامة وفعالية عقار الملاريا “هيدروكسي كلوروكين” في علاج مرضى “كوفيد-19” في المستشفيات.وأضافت المعاهد أن الدراسة أفضت إلى أن “هيدروكسي كلوروكين” الذي طالما وصفه الرئيس دونالد ترامب بالعلاج المحتمل، لم يقدم أي فائدة للمرضى على الرغم من أنه لم يضرهم.وألغت إدارة الغذاء […]

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