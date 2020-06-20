خلية ازمة واسط تصدر قرارات جديدة لمواجهة كورونا

2020/06/20 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كربلاء

قرر محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة لمدة اسبوع.





وقال الخطابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "قرر فرض حظر شامل للتجوال في كربلاء ابتداءا من يوم الاثنين القادم ولمدة اسبوع

بغداد اليوم ـ الديوانية

قررت خلية الازمة في محافظة الديوانية، اليوم السبت، فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة ولمدة اسبوع.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "عقدت اليوم السبت، عبر تطبيق زووم اجتماعها الدوري الذي استضافته جامعة ا

بغداد اليوم ـ بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم السبت، بإعداد هيكلية وقانون هيأة البحث العلمي وتشكيلاتها التي سترتبط بوزارته.

وقال المكتب الاعلامي للوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير ال

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