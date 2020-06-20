منطقة بإقليم كوردستان تعطل الدوام الرسمي أسبوعاً

2020/06/20 | 23:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن اللجنة العليا لعمليات إدارة منطقة رابرين باقليم كوردستان، اليوم السبت، تعطيل الدوام في دوائرها الرسمية لمدة اسبوع كامل.

ونشرت صفحة ادارة رابرين في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً تابعته وكالة شفق نيوز، انه بقرار اللجنة العليا لعمليات ادارة رابرين، تعلن عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر حدود ادارة رابرين.

واضافت ان التعطيل يبدأ اعتبارا من يوم غد الاحد 21 / 6 / 2020 لغاية الاحد الذي يليه المصادف 27 / 6 / 2020.

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