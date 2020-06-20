2020/06/20 | 23:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظر شامل للتجوال في كربلاء لمدة اسبوع بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/20 | 23:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حظر شامل للتجوال في كربلاء لمدة اسبوع بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حظر شامل للتجوال في كربلاء لمدة اسبوع بسبب زيادة الاصابات بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).