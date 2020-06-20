قصف تركي في محيط قرية يثير هلع السكان بدهوك

2020/06/20 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مساء السبت بأن طائرات تركية قصف محيط قرية حدودية في محافظة دهوك ما أثار الهلع بين سكانها دون وقوع خسائر بشرية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية قصفت قبل قليل محيط قرية (ايسف افا) التي تقع خلف مجمع بيرسفي بالقرب من ناحية دركار بقضاء زاخو، ما أثار هلعا بين السكان في المنطقة".

وأضاف المصدر أن القصف لم يسفر عن ضحايا بين المدنيين.

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ الأسبوع الماضي، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

كما نفذت القوات التركية عمليات إنزال جوي لقوات الكوماندوز في مناطق داخل الإقليم.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم.

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