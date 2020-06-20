2020/06/20 | 23:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قرر محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي ، اليوم السبت ، فرض حظر تام وشامل للتجوال على الافراد والعجلات ، وتعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية ، اضافة الى منع واغلاق الانشطة التجارية والرياضية والاجتماعية .وقال الوائلي في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” حظر التجوال يسري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرض حظر تجوال وتعطيل الدوام في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرض حظر تجوال وتعطيل الدوام في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).