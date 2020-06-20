 الحشد الشعبي يصد هجوماً لعصابات داعش جنوب صلاح الدين

2020/06/20 | 23:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتصدت قوات اللواء 35 بالحشد الشعبي، اليوم السبت، لهجوم عنيف شنه فلول “داعش” الإرهابي جنوب صلاح الدين.وقال بيان لاعلام الحشد، إن "قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي تصدت، مساء اليوم، لهجوم عنيف شنه فلول داعش الإرهابي في منطقة الزلاية جنوب صلاح الدين".

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