واسط تفرض حظر التجوال المناطقي على مدينة الكوت

2020/06/20 | 23:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن قيادة شرطة واسط، اليوم السبت ، فرض حظر التجوال المناطقي على مدينة الكوت اعتبارا من يوم غد الاحد.وذكر بيان لقيادة الشرطة ، تلقته "كلكامش برس"، ان " حظر التجوال سيفرض ابتداء من يوم غد الاحد على تنقل المواطنين بين المناطق في مدينة الكوت ".واشار الى ان "الحظر سيفرض ايضا على التجوال في داخل المناطق في حال عدم التزام المواطنين بالوقاية الصحية"

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