مصدر طبي لـ”العهد نيوز”: ذي قار تسجل ٣٥ حالة وفاة بكورونا في عموم المحافظة

2020/06/21 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر طبي في ذي قار اليوم بتسجيل 35 حالة وفاة في عموم المافظة جراء فيروس كورونا المستجد.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “محافظة ذي قار سجلت ٣٥ حالة وفاة بكورونا في عموم المدينة”.

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