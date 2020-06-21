2020/06/21 | 00:10 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلامي حيدر زكي ينفي إشاعة إصابته بفايروس كورونا ويتمنى الصحة والسلامة للجميع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلامي حيدر زكي ينفي إشاعة إصابته بفايروس كورونا ويتمنى الصحة والسلامة للجميع) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلامي حيدر زكي ينفي إشاعة إصابته بفايروس كورونا ويتمنى الصحة والسلامة للجميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).