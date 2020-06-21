2020/06/21 | 00:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….قررت محافظات كربلاء والديوانية وبابل فرض حظر شامل، فيما اكدت اكد محافظ النجف انه لا توجد نيه لفرضه كاملا.محافظة بابل وقالت خلية الازمة في بابل ببيان لها انه “تقرر فرض حظر التجوال الشامل في المحافظة لمدة اسبوع، حتى السبت القادم الساعة السادسة صباحا”، مبينا انه “تم الغاء كافة الاستثناءات الممنوحة”.وتابعت انه “تم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على المحافظات التي اعلنت حظر شامل وجزئي اعتبارا من الاسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على المحافظات التي اعلنت حظر شامل وجزئي اعتبارا من الاسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).