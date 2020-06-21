الحشد الشعبي يتصدى لهجوم داعشي في صلاح الدين

2020/06/21 | 00:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ صلاح الدين

اعلن الحشد الشعبي، اليوم السبت، التصدي لهجوم داعشي في محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قوة من اللواء 35 بالحشد الشعبي تصدت لهجوم عنيف لتنظيم داعش في منطقة الزلاية جنوب صلاح الدين".واضاف البيان، أن "الاشتباكات ما زالت مستمرة بين العناصر الارهابية وقوات اللواء 35 ".

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بغداد اليوم - بغداد

حسم توضيح حكومي مساء ، اليوم السبت 20-6-2020، الموقف بشأن العودة للحظر الجزئي غداً ام الاستمرار بالحظر الشامل الذي اعيد العمل به الخميس الماضي ضمن قرار سابق نص على تطبيقه 3 ايام في الاسبوع.

وقال الفريق الاعلامي للجنة ال

بغداد اليوم-الديوانية

أعلنت شرطة محافظة الديوانية، السبت (20 حزيران 2020) إصابة موظف بدائرة صحة الديوانية اُستهدفت عجلته بعبوة ناسفة.

وذكرت الشرطة، في بيان، إنه "في الساعة العاشرة من صباح اليوم، استهدفت عجلة نوع مازدا يستقلها موظف في دائرة

بغداد اليوم- بغداد

وصلت اليوم السبت، الطائرة العسكرية الخاصة بنقل جثمان قائد عمليات بغداد السابق اللواء عبد الحسين التميمي إلى تركيا.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الطائرة العسكرية العراقية والتي وجه بإرسالها ا

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