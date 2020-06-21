بومبيو يتهم مجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة بـ “النفاق”

2020/06/21 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم السبت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بـ “النفاق”، وبتجاهل التجاوزات العنصرية المنظمة في إيران وكوبا والصين.وفى سياق آخر أكدت الولايات المتحدة، أنه إذا فشلت إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيجب أن يكون المجتمع الدولي مستعدًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضدها.جاء ذلك […]

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