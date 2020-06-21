منها اختيار الفريق القريب منه.. مسؤول حكومي أسبق يكشف عن اخطاء ارتكبها الكاظمي

2020/06/21 | 00:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا سلام الزوبعي نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق، رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي الى تدارك اخطاء ارتكبها خلال مده حكمه البلاد.و قال الزوبعي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاحد، ان “الكاظمي ارتكب اخطاء وعليه تداركها، “مشيرا الى ان ” من بين تلك الاخطاء هو اختيار الفريق القريب منه”.و اضاف ” على الكاظمي تصحيح […]

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