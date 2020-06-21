العرب وفكرة الخلافة الذاتية عند محمد عبده - ميثم الجنابي

2020/06/21 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي إن صعود فكرة الخلافة الإسلامية (العربية) للمرة الثانية في التاريخ العربي الحديث بعد انقطاع قرن من الزمن يشير إلى أنها مازالت إشكالية وقضية في الوعي السياسي والثقافي.



وهي، شأن اغلب قضايا التاريخ العربي الإسلامي، لم يجر حسمها بطريقة عقلانية بحيث تجعل منها أما قيمة عابرة في تجارب الماضي، أو نفيها بالشكل الذي يجعلها ذائبة في مسام الوعي الذاتي الثقافي والقومي التاريخي.ففي المرة الأولي، ظهرت بأثر ان ......





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