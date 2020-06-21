مصر تطرق ابواب مجلس الأن ، بعد فشل مفاوضات سد النهضة - سعيد الوجاني

2020/06/21 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني بعد لقاءات ماراطونية للتفاوض حول سد النهضة الذي يهدد مصر بأخطار ستصيب امنها القومي المائي ، وستضعف من كبرياءها التاريخي الذي رمزه النيل العظيم ، تم الإعلان عن فشل المفاوضات التي دارت بين اثيوبيا ، وبين مصر ، والسودان كدول مصب .وفي حين انّ كل طرف يُحمّل الطرف الآخر مسؤولية الفشل ، فالواضح ان الأطراف الثلاثة تمسكت بمواقفها المجسدة لمصالحها ، مما جعل المفاوضات تفشل ، وتعلن مصر قرارها باللجوء ال ......





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