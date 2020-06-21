صفحات من تاريخ الحركة النقابية العربية الفلسطينية في الذكرى أل - 75 لتأسيس -أتحاد النقابات العالمي - (6) - جهاد عقل

2020/06/21 | 00:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل -خلافات نقابية دولية وقرارات وسط معارضه بريطانية .



- الوفد النقابي العربي الفلسطيني يسجل سابقة تاريخية كأول وفد نقابي عربي الوحيد من العالم العربي المشارك في تأسيس الحركة النقابية العالمية الجديدة.



- فشل محاولات الوفد الصهيوني إلغاء الإعتراف بالوفد النقابي العربي الفلسطيني.



- خطة الوفد الصهيوني تركزت على مهاجمة الحركة النقابية العربية الفلسطينية خاصة والعربية عامة ، و ......





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