2020/06/21 | 00:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظمت هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت، حملة تبرع ببلازما الدم لمقاتلي الحشد المتعافين من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاتلو الحشد المتعافون من كورونا ينظمون حملة للتبرع بالبلازما) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاتلو الحشد المتعافون من كورونا ينظمون حملة للتبرع بالبلازما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).