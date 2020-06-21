رئيس كتلة: حكومة الكاظمي عبارة عن توزيع مناصب و صفقات

2020/06/21 | 00:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، حكومة مصطفى الكاظمي الحالية بانها حكومة توزيع المناصب و صفقات.و قال الخالدي في حديث لقناة “العهد” اليوم الاحد، ان “القضاء رصين في قوانينه ومحافظ على استقلاليته و العراق عانى من الفوضى بسبب الديمقراطية المفرطة”.و اضاف ان “امور سياسية تغيرت جعلت رافع العيساوي يرجع بهذا الوقت، “مبينا […]

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