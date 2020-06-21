التحالف الدولي يعلن تدمير 3 معسكرات لداعش جنوبي كركوك

2020/06/21 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كركوك

أعلن التحالف الدولي، اليوم السبت، عن تدمير 3 معسكرات لتنظيم داعش جنوبي محافظة كركوك.

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