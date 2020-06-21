تدمير 3 معسكرات تستخدمها داعش للتدريب في وادي الشاي جنوبي كركوك

2020/06/21 | 00:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداددمر طيران التحالف الدولي، ثلاثة معسكرات لعصابات داعش الإرهابية جنوبي محافظة كركوك.وذكر بيان للتحالف تلقته "كلكامش برس"،، إن "طيران التحالف الدولي دمر ثلاثة أماكن تابعة لداعش في وادي الشاي جنوبي كركوك".واضاف، ان "الاماكن يستخدمها التنظيم الإرهابي كمعسكرات للتدريب".

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